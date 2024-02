Kioxia Exceria Plus G3 review: voordelige en uitstekende SSD

De Kioxia Exceria Plus G3 is een middenklasse SSD met prestaties die in de praktijk topmodellen aardig kunnen bijhouden.

De Kioxia Exceria Plus G3 SSD is een voordeliger broertje van de alweer wat oudere Exceria Pro. We voelden hem aan de tand en wat blijkt: in de praktijk kan hij zich prima meten met de Pro.

Kioxia is geen naam die veel mensen kennen. Het bedrijf begon als onderdeel van het aanmerkelijk bekendere Toshiba, maar heet alweer vijf jaar Kioxia. Onder die naam brengt het halfgeleiders op de markt, met name ssd’s. Dat doet het als een van de weinige ssd-makers ook met eigen fabrieken. Dankzij de erfenis van Toshiba (dat nog altijd een flink belang heeft in de onderneming) maakt Kioxia zowel zelf flashgeheugen als controller chips, de twee belangrijkste onderdelen voor solid state opslag. In veel laptops zitten ssd’s van deze leverancier, maar het maakt ook opslag voor de directe verkoop. Daaronder ook het onderwerp van deze review, de Kioxia…