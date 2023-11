Kinepolis | Bioscoopgroep blijft mikken op recordjaar

Uit een trading update blijkt dat Kinepolis in het derde kwartaal 41,5% meer bezoekers mocht verwelkomen dan in dezelfde periode in 2022. Een vergelijking met 2019 zegt meer, die leert waar de bioscoopgroep staat in vergelijking met voor de covid-19 pandemie. Met 98,5% bezoekers in de eerste negen maanden is Kinepolis bijna terug op ‘pre-corona’-niveau. Over heel 2022 werd maar 72,7% van het bezoekersaantal van 2019 gehaald.



Op vergelijkbare basis staat de groep minder ver, mede omdat de Hollywood-output nog niet op het peil staat van 2019. Logisch ook dat ceo Eddy Duquenne in het persbericht de hoop uitspreekt dat de staking van de acteurs in Hollywood spoedig en constructief tot een einde komt zodat de filmkalender van 2024 en 2025…