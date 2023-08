Kim Kötter, vrouw van Jaap Reesema

Kim Kötter en Jaap Reesema zijn al jaren getrouwd. Inmiddels heeft het stel, dat sinds 2012 samen is drie gezonden zonen.

De man van Kim schreef voor één van hun zonen een lied ‘’Mijn Kleine Presidentje”.

Jaap en Kim wonen samen in een fraaie villa in Loosdrecht.

Jaap, heeft een succesvolle carrière als artiest, Kim werkt als presentatrice, model, vlogster en onderneemster.

Kortom: de familie Reesema is altijd druk

Wie is Kim Kötter?

De inmiddels 41-jarige Kim Kötter werd geboren op 27 juli 1982 in Losser. Ze is de dochter van Robert Kötter en Els Kötter.

Ze groeide samen met haar zussen Moniek en Nicol op in Glanerbrug.

Haar vader was jarenlang de eigenaar van de visketen ‘Kötter Seafood’, het bedrijf had twee vestigingen in Overijssel.

Inmiddels heeft de vader van Kim de zaak verkocht.

Kim, was als meisje al erg slim.

Niemand zal verbaasd zijn dat ze naar het VWO ging.

Ze behaalde haar…