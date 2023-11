Kijkers van ‘Chateau Meiland’ is iets niet zo fraais opgevallen

De aflevering van ‘Chateau Meiland’ van deze week was een wel héél bijzondere. De familie Meiland kreeg hoog bezoek.

Toen de Meilandjes nog in Frankrijk woonden, was Nadège hun huishoudster. De beslissing om het kasteel te verkopen en haar aan de deur te zetten, viel bij haar niet in goede aarde.

Inmiddels heeft ze haar wrok aan de kant geschoven en is het weer koek en ei tussen haar en de familie Meiland. Een tijd geleden beloofde ze hen een bezoekje te brengen in Nederland. Zo gezegd, zo gedaan.

In ‘Chateau Meiland‘ is te zien hoe de familie haar mee op sleeptouw neemt langs enkele Noord-Hollandse bezienswaardigheden. Nadège heeft er duidelijk plezier in, en ook de kijkers kunnen het wel smaken.

Dit is het beste wat ik vandaag gezien heb 🤣 #ChateauMeiland pic.twitter.com/fBxL0U2pdE — Celine (@11celine) November 13, 2023

“Zó leuk dat Nadège er is. Oude tijden herleven!”, reageren ze op X. “Ik zit helemaal te genieten van het…