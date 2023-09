Kijkers Mr. Frank Visser houden van scheldende Jannie

Grofgebekte Jannie

Het is chaos in Sommelsdijk. Jannie is woest, de bomen van de buren irriteren haar mateloos. Overal liggen er bladeren in haar tuin, ook in haar dakgoot en dat zorgt voor een hoop gedoe. De bomen vallen dus niet heel goed in de smaak bij Jannie en ziet, daarom liever kunstbomen in de plaats. Jannie is niet op haar mondje gevallen, want ze scheldt en klaag in Flakkees dialect, op los. Toch zijn bomen wel vaker de reden tot burenruzies, zo ook bij de Rijdende Rechter.

De volgelopen dakgoten van Jannie zijn een probleem. Voorheen maakte haar man de dakgoten altijd schoon, maar die is inmiddels overleden. Nu hij er niet meer is wordt het ook niet schoongemaakt, want Jannie weet niet hoe dat moet. De woordenschat van Jannie is nogal ongecensureerd….