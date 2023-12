Kijkers ‘Massa is Kassa’ geschrokken van asociaal gedrag Wendy (VIDEO)

In het elfde seizoen van ‘Familie Gillis: Massa is Kassa‘ maken we kennis met de kersverse vriendin van Peter Gillis: Wendy van Hout. Helaas maakt de voormalig kermisexploitante haarzelf niet erg populair. Kijkers zijn ervan overtuigd dat ze zelfs nog erger is dan de chronisch zure Nicolleke. “Wat een ongelofelijk mens!”

Goedkope actie

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is te zien hoe de oogappel van Gillis ongevraagd ‘n haarborstel test in een winkeltje. Vervolgens probeert ze deze bij de kassa af te dingen omdat er ‘haren in zitten’. Jazeker: haar eigen zwartgeverfde vacht. Niet gek dat kijkers walgen van zo’n goedkope actie, wetende dat Gillis genoeg poen achter de hand heeft om vrachtwagens met haarkammen vol te laden.

Continue commentaar

Nu is Wendy opnieuw in opspraak, wegens asociaal gedrag tegen een oudere man. In de aflevering die vanavond op de buis komt, laat Gillis een wassen beeld van zichzelf…