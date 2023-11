Kijkcijfers: Peter Gillis trekt weer gigantisch veel kijkers met Massa is Kassa

Tegenwoordig worden kijkcijfers pas een week na uitzending bekendgemaakt, daarom is nu pas bekend hoe goed de seizoensstart van Familie Gillis: Massa is Kassa op 31 oktober is bekeken. En opnieuw is het Peter gelukt om massa’s mensen te laten genieten van zijn Brabantse campingavonturen.

Tweede plek voor Peter Gillis en Wendy van Hout met Massa is Kassa

Bureau Rotterdam was vorige week dinsdag de grote winnaar en trok meer dan 1,3 miljoen kijkers. Massa Is Kassa deed het ook goed en begon zijn elfde seizoen met hoge kijkcijfers: maar liefst 876.000 Gillis-fans zagen zijn wc-avonturen. Dit was een betere start dan het vorige seizoen, dat in mei begon met 740.000 trouwe kijkers. De voetbalwedstrijd van de Nederlandse dames tegen Schotland in de Nations League won de derde plaats in de kijkcijfers.

Grutto

De eerste aflevering van de natuurdocumentaire Grutto viel een beetje tegen, met minder kijkers dan verwacht op NPO1. Het programma kwam op de vijfde…