Kijk: Sonja Bakker zet ex Barry van Suijdam uit appartement en casht.

Sonja Bakker had recent haar luxe penthouse aan de Herengracht in Amsterdam te koop gezet. Hier woonde tot op dat moment haar inmiddels ex-vriend Barry van Suijdam. Ze heeft hem blijkbaar de deur gewezen en gaat nu cashen, want het penthouse is zo goed als zeker verkocht.

Dit verdient Sonja Bakker met haar penthouse

Onze dieetgoeroe had haar penthouse, dat deel uitmaakt van het grachtenpand “Wapen van Maastricht”, te koop gezet voor een vraagprijs van 1.575.000 euro. Zelf kocht Sonja het penthouse in 2016 voor een prijs van 1,3 miljoen euro en betaalde dit met eigen geld. Op basis van de vraagprijs maakt Sonja Bakker dus een winst van 275.000 euro. Daarmee doet het onroerend goed van Sonja Bakker het ontroerend goed, want er ligt ook al een flinke winst in het verschiet bij de verkoop van haar hotel.

Ook had Sonja Bakker, toen ze nog met Barry van Suijdam was al eerder succes in Amsterdam. Toen ging het niet om een grachtenpand, maar om een woonhuis plus winkel in…