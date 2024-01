kijk mee met deze vijf voorbeelden uit de Eredivisie – Voetbal International

Hands! Of toch niet? De ontluistering was groot in de Johan Cruijff Arena. Ajax snakte naar de winterstop en dacht de eerste seizoenshelft van de Eredivisie af te sluiten met een benauwde zege op PEC Zwolle. Lennart Thy besliste anders. Hoewel Apostolos Vellios de bal in aanloop naar de 2-2 tegen zijn eigen hand had geschoten, kreeg het doelpunt van Thy groen licht. Een unieke situatie, vindt Wiedemeijer. ‘Het gaat om een omhaal. Ik geloof niet dat dat ooit eerder is gebeurd en dat maakt het lastig. Is dit een natuurlijke houding? Daar zit eigenlijk de enige discussie. Dat de bal op die hand zit, dat zien we allemaal.’…