Kickbokser Badr Hari leidt mogelijk een dubbelleven

Eén van de meest bekende vechters in de sportwereld lijkt een dubbelleven te leiden. Ondanks zijn huwelijk met Daphne Romani, zijn er sterke geruchten dat hij een affaire heeft met een jongere vrouw.

Badr en Daphne hebben een relatie die al jaren aan de gang is. Ze trouwden in 2016, maar hun liefdesverhaal is niet zonder hobbels geweest. Recentelijk heeft het Juicechannel onthuld dat Badr mogelijk ontrouw is geweest. Ze meldden: “De laatste tijd hebben wij van meerdere bronnen vernomen dat Badr Hari naast zijn huwelijk met Daphne een relatie heeft.”

De mysterieuze Eefje

De vrouw in kwestie is naar verluidt een dame genaamd Eefje. Ze is geen vreemde voor de familie Hari. Yvonne Coldeweijer deelde meer details over deze relatie en zei: “Hij heeft al jaren een hele jonge sidechick. Deze meid zag hij regelmatig toen zijn vrouw nog in Marokko woonde en ze spraken vaak af in de woning die hij hier in Nederland heeft.”

Badr zou Eefje vaak verwennen…