Khalid Kasem vervangen door oude bekende

Jeroen Pauw presenteert vanaf 29 januari om en om met Sophie Hilbrand voorlopig de dagelijkse talkshow op de vooravond van NPO 1. Dat heeft BNNVARA vrijdag laten weten. Het programma heet voorlopig Sophie & Jeroen. Khalid Kasem legde begin januari zijn werkzaamheden neer om een artikel van het AD waarin hij ervan werd beschuldigd dat hij in zijn tijd als advocaat een ambtenaar zou hebben omgekocht.

Sophie & Jeroen

BNNVARA laat weten dat het nog niet duidelijk is voor hoelang de presentatie op deze manier zal worden ingevuld en hoelang de talkshow deze naam zal dragen. “De omstandigheden waaronder dit gebeurt zijn zeer vervelend, zeker voor Khalid en de redactie, maar we zijn heel blij dat we Jeroen bereid hebben gevonden om voorlopig samen met Sophie onze talkshow op de vooravond te presenteren”, zegt BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler.

Omkoping van ambtenaar

