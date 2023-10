Kettingrookster Hendrika sloopt villa in Lang Leve de Liefde

In de Lang Leve de Liefde-aflevering van vanavond wordt Hendrika gekoppeld aan Dirk. Een match made in heaven. Althans, als ze daarboven een tabaksschuur zouden hebben. Hendrika klinkt namelijk alsof ze een buil shag per dag wegvreet. Gelukkig laat Dirk zich niet afschrikken door een stel piepende longen.

‘Voor de rest kun je overal inknijpen’

Bij de ontmoeting legt Dirk direct zijn ziel bloot. Hij vertelt dat hij vroeger met zijn blote achterwerk tegen een hete kachel aan heeft gestaan. “Het velletje dat daar nog op zit, is niet dik. Voor de rest kun je overal inknijpen…” Hendrika heeft een stel vlijmscherpe acrylnagels. Of ze dus daarmee van zijn reet af wil blijven, is wat Dirk eigenlijk probeert te zeggen.

Recht door de muur

Vervolgens duikt het stel de spellenkamer in voor een potje dart. Hendrika denkt dat ze de bullseye kan raken zonder te kijken. “Kijk, nu gaan we blind,” krast ze. Vervolgens knalt ze de pijl met een afgewend gezicht recht…