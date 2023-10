Kernenergie is booming – CashCow.nl

Kernenergie-aandelen presteren goed dit jaar. De koers van uranium blijft stijgen door de bezorgdheid over het aanbod en er zijn een aantal kerncentrales in met name Azië in aanbouw. De Visie van Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie Saxo Bank.

Offshore wind en groene transformatietechnologie doen het momenteel slecht. Stijgende obligatierentes en hoge energiekosten die staal en beton duur maken, zorgen voor afnemende interesse van beleggers.

Kernenergie komt daarentegen dichter bij het inhalen van halfgeleiders als het best presterende thema in 2023. Regeringen realiseren zich dat kernenergie van cruciaal belang is voor het behalen van hun emissiedoelstellingen. Ons themamandje voor kernenergie is het enige mandje met een positief rendement in de afgelopen week. Het is dit jaar met 24% gestegen.

Cruciale optie

Met de terugval van de windturbine-industrie is kernenergie hard op weg een cruciale optie te worden voor overheden in ontwikkelde landen hun om schone elektriciteit uit te…