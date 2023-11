Kenneth Perez ziet voor Maurice Steijn een nieuwe klus in de Eredivisie

Vitesse moet na het vertrek van Phillip Cocu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en Kenneth Perez denkt dat die rol wel is weggelegd voor Maurice Steijn. Laatstgenoemde begon het seizoen nog als eindverantwoordelijke bij Ajax, maar stapte na een dramatische stap op en is sindsdien werkloos. Perez is van mening dat Vitesse en Steijn een goed huwelijk kunnen vormen.

Sven Mislintat verbaasde vriend en vijand door Steijn aan te stellen als opvolger van John Heitinga en dus de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Hagenaar loodste Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen weliswaar naar een knappe zesde plaats én de finale van de play-offs voor Europees voetbal, maar hij leek gezien zijn CV en manier van voetballen niet de trainer te zijn die Ajax nodig had. Steijn begon de competitie weliswaar met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar daarna ging het al snel van kwaad tot erger. Daags na de 4-3 nederlaag bij FC Utrecht, waardoor Ajax zakte naar de zeventiende plaats, vertrok hij…