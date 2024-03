Kenneth Perez ziet opvallend detail in elftalfoto van Ajax tegen Aston Villa

Kenneth Perez heeft zijn bedenkingen bij het optreden van in de wedstrijd tussen Aston Villa en Ajax. De keeper van Ajax legt te veel risico in zijn passing, zo concludeert Perez in de pauze van de wedstrijd.

IIn de studio van ESPN wordt de teamfoto van Ajax in Birmingham getoond. Perez ziet dat Ramaj op zijn tenen staat. “Ik wilde heel even kijken hoe hij zich verhoudt qua lengte. Zie je hoe hij staat op z’n voeten? Hij staat op z’n tenen. Hij lijkt nu net zo groot als Kaplan, maar dat is hij natuurlijk niet. Hij is aan de kleine kant als keeper. Dat gezegd hebbende: het is een heel goede keeper, vind ik.”



“Maar in deze wedstrijd, waarin je de eerste storm moet overleven, vind ik dat hij veel te nonchalant omgaat met de bal”, vervolgt Perez. “Hij brengt zijn teamgenoten te snel en te vaak in de problemen. Hij kan voor een keeper heel goed voetballen, maar hij moet er wel rekening mee houden dat de spelers iets sneller onder…