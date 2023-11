Kenneth Perez komt met zeer opvallende suggestie voor PSV

Er staat vooralsnog geen maat op PSV in de Eredivisie. Twaalf wedstrijden gespeeld, twaalf keer gewonnen, 45 doelpunten voor en slechts vijf tegen. Bovendien is de voorsprong op Feyenoord al zeven punten. PSV stevent in sneltreintempo af op de eerste landstitel sinds 2018 en daarom vindt Kenneth Perez het een goed idee als de ploeg van trainer Peter Bosz een aantal regels bedenkt om het zichzelf wat moeilijker te maken.

Ajax dat op een 5-2 nederlaag wordt getrakteerd, Heracles Almelo dat er op eigen veld met 0-6 afgaat en PEC Zwolle had zondagmiddag eveneens niks in te brengen (4-0). “Ik vind eigenlijk dat PSV zichzelf in dit soort thuiswedstrijden regels moet opleggen. Bijvoorbeeld niet op de keeper terugspelen, maximaal drie keer aanraken op eigen helft, dus dat je het jezelf moeilijker maakt zodat je jezelf uitdaagt”, klinkt de opvallende suggestie van Perez in Dit was het Weekend op ESPN. De Deen heeft er zelf ervaring mee. “Dat deden wij vaak in de voorbereiding tegen…