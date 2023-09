Kenneth Perez is keihard voor sc Heerenveen-doelman Andries Noppert

Kenneth Perez heeft grote twijfels over de kwaliteiten van . De boomlange doelman van sc Heerenveen was nog geen jaar geleden de eerste doelman van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar, maar maakt inmiddels al geruime tijd een zeer povere indruk. Ook in de thuiswedstrijd tegen Excelsior zaterdagavond zag hij er niet goed uit.

Sc Heerenveen kende een goede seizoensstart. De ploeg van trainer Kees van Wonderen was in de eerste competitiewedstrijd met 3-1 te sterk voor RKC Waalwijk en zegevierde daarna ook bij FC Utrecht. Maar sinds het thuisduel met Sparta Rotterdam (1-3) gaat het bergafwaarts met de Friezen. Ze verloren daarna ook van Go Ahead Eagles, Feyenoord én Excelsior. De Rotterdamse clubs scoorden bij elkaar opgeteld negen keer tegen sc Heerenveen en Noppert zag er bij een aantal treffers op z’n zachtst gezegd niet heel goed uit.



“Noppert heeft zo’n slecht seizoen”, zei Perez zondagavond in het programma Dit was het…