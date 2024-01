Kening Meert en Kimmy de Weerd zijn uit elkaar 

Kengi Meert en Kimmy de Weerd, de winnaars van het programma ‘Love Island’ zijn uit elkaar. Dat meldt Kimmy op haar Instagram-account.

In haar story vertelt ze het volgende: ‘’Mijn hart is gebroken in 1000 stukjes. Ik had echt zo gehoopt dat ik dit nooit had hoeven zeggen. Doordat Kengi niet goed in zijn vel zit kan hij mij niet de liefde geven zoals eerst. Daarom wil ik hierbij laten weten dat wij voor nu de keuze hebben gemaakt om niet meer samen te zijn. We houden zoveel van elkaar maar soms is dat niet genoeg om een relatie te laten werken’’.

Daarna bedankt ze haar volgers voor de steun. Gek genoeg deelt Kengi Meert niets over de breuk.

