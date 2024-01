Ken jij deze digitale eyeopeners voor de ondersteuner al?

Ondersteuners richten zich op de toekomst van hun vak, maar het lijkt erop dat het digitale aspect nog te weinig aandacht krijgt. De belangstelling hiervoor blijft vaak achter, alsof technologische ontwikkelingen hen niet beïnvloeden of dat er geen kansen op dit gebied zijn. Het bijhouden van alle digitale veranderingen is voor iedereen een uitdaging, gezien de snelle tempo waarin dit gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de overvloed aan AI-apps, zoals ChatGPT. Door gebrek aan kennis vormen werknemers vaak een zwakke schakel.

Laat je nieuwsgierigheid de vrije loop

Het is cruciaal dat je nieuwsgierigheid koestert, vooral als ondersteuner. Hierdoor komen kansen voorbij die je ook direct kunt omzetten in praktische handvatten. Het draait simpelweg om digitaal vaardig zijn, oftewel begrijpen hoe dingen werken in de digitale wereld. Digitaal vaardig zijn betekent dat je kunt overwegen of en hoe je deze nieuwigheden in je werk kunt integreren. Dit vergroot je toegevoegde waarde voor de…