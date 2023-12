Kelvin de Lang gaat bij Ajax eerst naar de jeugd kijken

Daley Blind deed deze week een open sollicitatie voor een rentree bij Ajax, maar de kans dat de Amsterdammers deze winter al aankloppen bij de routinier, is klein. Hoofdscout Kelvin de Lang vertelt waar de prioriteiten van Ajax liggen in de komende transferwindow.

“We kijken eerst bij de eigen jeugd”, vertelt De Lang in Ajax Life over de transferplannen bij Ajax. “Daarna naar eventuele oud-Ajacieden die op latere leeftijd weer van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dan zijn er nog de spelers van onze partnerclubs en natuurlijk spelers van buitenaf. Dat kunnen ook oudere spelers zijn, leiders die onze jonge spelers beter maken. Het blijft zoeken naar de juiste balans.”



Die manier van werken bij Ajax past ook bij de visie van De Lang. “Ik wil één been in de club hebben, weten wat hier rondloopt, eigen spelers bekijken en meedoen in de analyse van onze eigen selectie. Daarnaast wil ik aan het einde van het proces bij de scouting…