Kelly Piquet heeft zakgeld kampioenschap Max Verstappen al uitgegeven: “Louis Vuitton day!”

Kelly Piquet weet als geen ander dat de overwinning van het F1 kampioenschap er voor Max Verstappen dik in zit. Daarom besluit de brunette alvast haar aandeel te spenderen aan wel hele luxe benodigdheden.

Kelly Piquet ziet overwinning Max Verstappen al gebeuren en koopt alvast cadeaus voor zichzelf

De kans is groot dat Max Verstappen voor de derde keer op rij wereldkampioen gaat worden. Zo gaat Verstappen met vierhonderd punten naar de Grand Prix van Qatar. Nu is er op zaterdag een sprintrace waarmee hij zijn laatst benodigde punten kan binnenslepen. Als hij dit doet is de wedstrijd dus al gestreden en anders kan het ook nog steeds op zondag gebeuren. Het zit er dus dik in dat Max Verstappen met de winst naar huis gaat, en daar is Kelly Piquet vast erg blij mee. Zo kan Max Verstappen maar liefst rond de tien miljoen dollar verdienen als hij wereldkampioen wordt. En laat Kelly Piquet nou precies weten wat ze daar mee wil doen. Zo is de brunette alvast lekker gaan shoppen en ze…