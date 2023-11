Kelly Piquet deelt zeer zeldzame foto van zichzelf op piepjonge leeftijd

Kelly Piquet heeft in een oud fotoalbum een plaatje van zichzelf gevonden toen ze nog heel jong was. En wat blijkt, je herkent haar meteen!

Zo zag Kelly Piquet er dus vroeger uit!

Het model, dat tegenwoordig vooral bekend is als de vriendin van Max Verstappen, is natuurlijk erg groot in de fotografie en modewereld. Maar dat talent voor poseren had ze blijkbaar vroeger ook al te pakken. Kelly duikt een oude foto op en deelt die met haar volgers. En wat blijkt nou? De brunette is bijna niks veranderd. Je kan op de foto namelijk meteen zien dat het om Kelly Piquet gaat. En op dit plaatje weet Kelly al haar modellengezicht te geven. Het is duidelijk dat Kelly haar fotogenieke poses een natuurlijke gave zijn die ze al jaren bezit. Toen Kelly deze foto vond inĀ haar foto album, moest ze hem wel even delen met haar volgers. En die voelen zich daar natuurlijk zeer vereerd door.

Kelly Piquet staat nog steeds graag te poseren

Hoewel er al heel wat jaartjes voorbij zijn gegaan…