Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, lijkt als twee druppels water op haar moeder

Terwijl de meesten Nelson Piquet Sr. kennen als Kelly’s vader, blijft haar moeder vaak onder de radar. Sylvia Tamsma komt uit Nederland en maakte furore als internationaal topmodel. Daarmee weten we ook meteen van wie Kelly haar goede looks heeft:

Modetitanen

Sylvia Tamsma heeft een indrukwekkende carrière als internationaal model achter de rug. Haar professionele pad en dat van haar partner hebben ervoor gezorgd dat dochter Kelly Piquet in verschillende delen van de wereld heeft gewoond. Kelly’s schooljaren bracht ze door in Engeland en Brazilië, waarna ze haar studie voortzette aan een college in New York. Daar volgde ze in de voetsporen van haar moeder door een duik in de modewereld te nemen.

Relatie Max Verstappen en Kelly Piquet

