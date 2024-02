KEF KC92 en Kube subwoofers brengen laagweergave vanaf 649 euro

De KEF KC92 subwoofer heeft 1000 watt aan versterkervermogen en een bijzondere, trillingsvrije driveropstelling.

Hoeveel extra laagweergave wil je hebben? De KEF subwoofers geven de keuze, beginnend met topmodel KC92, maar ook met vier verschillende versies van de Kube MIE.

Liefhebbers weten het: diepe, bijna onhoorbare laagweergave geeft minstens zoveel extra dimensie aan een meeslepende film of serie, als een trits surround luidsprekers. KEF voegt vijf nieuwe modellen toe aan het assortiment, waarbij de KEF KC92 Force-Cancelling Subwoofer het koningsmodel is. De KEF Kube MIE subwoofers zijn voor kleinere huiskamers (en budgetten) fraai vormgegeven alternatieven.

KEF KC92 Force-Cancelling Subwoofer

Topmodel is dus de KEF KC92, een in zwart of wit verkrijgbare kubus met een bijzondere luidsprekerconstructie. Deze subwoofer bevat twee ruggelings geplaatste conussen. Die bewegen in tegenovergestelde richting, wat ervoor moet zorgen dat er geen vibraties…