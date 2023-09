Kees van der Spek openhartig over paniekaanvallen door duivel

De kindertijd van Kees van der Spek

Kees van der Spek gaat in het programma Casa di Beau, de nieuwe versie van Isola di Beau, het gesprek aan met Beau van Erven Dorens over zijn jeugd. Kees van der Spek is ongeveer 26 keer verhuisd in zijn leven en woonde onder andere in Suriname met zijn ouders. Ook woonde hij in Israël, Duitsland en Burundi. Toen hij zeventien was is hij weer in Nederland gaan wonen. Hij is erg gelovig opgevoed door zijn ouders en ze gingen dan ook regelmatig naar de kerk. Hier heeft hij twee keer een exorcisme meegemaakt dat veel impact op hem heeft gehad.

“Je moet je voorstellen, je bent een jochie van 12 of 13. We waren toen in de binnenstad in Paramaribo”, vertelt Kees aan Beau. “Daar heb je die Evangelische Broedergemeente en die preek ging over de duivel. En tijdens het eindgebed…