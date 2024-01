Kees Kwakman stoort zich mateloos en geeft Ajacied meest pijnlijke beschuldiging

Kees Kwakman heeft zich donderdagavond gestoord aan het spel van Ajax-aanvaller . De Georgische buitenspeler maakte tegen Hercules een slappe indruk in de ogen van de analist, die daar niets van begrijpt aangezien Mikautadze na een lange tijd weer eens een kans in de basis kreeg.

“Als je Mikautadze vandaag zag lopen, met zijn handjes in zijn mouwen”, begint Kwakman in zijn analyse op ESPN. “Een balletje met buitenkant voet, een wippertje: die had er helemaal geen zin in”, denkt de Volendammer. “Als je er daar een paar van hebt, terwijl de jongens die de kar kunnen trekken er niet bij zijn…”, verzucht Kwakman, die de afgelopen maanden wel het gevoel had dat de rust wat teruggekeerd in Amsterdam.



“Het leek bij Ajax wat rustiger te worden”, geeft Kwakman toe. Er werd net gedaan alsof ze de Champions League hadden gewonnen, toen ze overwinterden in de Conference League. Maar dat begreep je nog na alle ellende die Ajax heeft meegemaakt. Er zat…