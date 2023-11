Kees Kwakman heeft geen goed woord over voor handelen Ajax-aanvaller Carlos Forbs bij 1-0 van Almere City

Kees Kwakman heeft zondagmiddag met grote verbazing zitten kijken naar het handelen van Carlos Forbs in aanloop naar de openingstreffer van Almere City tegen Ajax. schoot de Flevolanders na een geweldige assist van Lance Duivesteijn op voorsprong, maar volgens Kwakman had Forbs veel meer kunnen doen om Van de Kamp af te stoppen.

Ajax mocht na 66 minuten een hoekschop nemen en proberen gevaarlijk te worden in de Almeerse zestien, maar in plaats daarvan stond het een krappe minuut later 1-0 voor de thuisploeg. Almere City kwam er razendsnel uit in de omschakeling en nadat Duivesteijn de geheel vrijstaande Ritmeester Van de Kamp in stelling bracht, kon het thuispubliek juichen. In de aanloop naar dat doelpunt ging er bij Ajax, niet voor het eerst dit seizoen, van alles fout.



Vooral de rol van Forbs is opvallend. “Let even op Forbs hier rechtsbuiten. Forbs is toch snel, dat hebben we al een aantal keer gezien”, zegt Kwakman in Dit was het…