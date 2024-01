Keerpunt voor Cardano? Oprichter van Cardano, Charles Hoskinson reageert

Een vrij controversieel rapport van analysebureau en denktank K33 Research heeft onlangs een aantal bijzondere kritische vragen gesteld over de werkelijke bruikbaarheid van het Cardano (ADA) netwerk, wat een wind van discussie en speculatie onder investeerders en liefhebbers heeft veroorzaakt. Deze situatie roept de vraag op: staat Cardano werkelijk op een keerpunt of is het nieuws eigenlijk allemaal een beetje overdreven?

Wat is Cardano?

Een keerpunt voor Cardano staat centraal. Cardano (ADA) is een crypto-valuta die gebruikt wordt voor transacties op het Cardano-netwerk. Het netwerk is bedoeld voor transacties met behulp van zogenaamde smart contracts. Hierin is het niet zozeer uniek, maar Cardano is wel zeker bijzonder binnen de crypto-wereld en is daarnaast geliefd in de community voor hun snelle transacties en sterke fundamentele ontwikkelingen.

In de bullmarkt van 2021 stormde Cardano ineens de top 3 grootste cryptocurrencies binnen, natuurlijk wel op gepaste afstand van…