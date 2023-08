Keeperhandschoenen kopen: tips & aandachtspunten

Tip 1: Gebruik en omgeving

Bij het kiezen van nieuwe keeperhandschoenen zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Het is belangrijk om te bepalen hoe en hoe vaak je de handschoenen zult gebruiken, zowel tijdens trainingen als wedstrijden. Als je voornamelijk handschoenen voor trainingen zoekt, kun je overwegen om handschoenen met iets minder foam te kiezen, omdat de grip dan minder belangrijk is en de duurzaamheid een grotere rol speelt.

Daarnaast is het type ondergrond waarop je speelt van belang. Kunstgras kan namelijk meer slijtage veroorzaken dan gras. Gelukkig zijn er speciale kunstgras handschoenen ontwikkeld die slijtvaster zijn en je minder snel nieuwe hoeft aan te schaffen. Dit is vooral relevant gezien de opkomst van kunstgras in Nederland.

Tip 2: Bepaal je budget

Het is essentieel om vooraf een budget vast te stellen bij het kopen van keeperhandschoenen. Met zoveel verschillende soorten, kleuren, maten, merken en prijsklassen is het bepalen van…