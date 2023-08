KBM Voorspelt Ethereum Daling naar $1.400: Wat Betekent Dit?

Source: TradingView

Terwijl velen hun adem inhielden voor een daling, verraste Ethereum de markt met een stijging van 1,4% in slechts 24 uur, waardoor de prijs op een mooie $1.669 kwam te staan. Maar waarom is dit zo opmerkelijk?

Omdat de bekende miljonair en handelaar KBM een heel andere toekomst voor ogen had: een daling naar $1.400.

Ethereum heeft een schommelende maand achter de rug. Ondanks een daling van 7% in een week en 10% in een maand, heeft de munt sinds de jaarwisseling een indrukwekkende groei van 39,5% laten zien. Maar wat betekent dit voor de weg die voor ons ligt?

Ethereum’s Rollercoaster: Dalen We Naar $1.400 of Schieten We Omhoog?

De crypto markt en de wereld eromheen is soms wat onzeker. Zowel de globale economie als de crypto markt voelen deze onrust. In zo’n klimaat is het niet ondenkbaar dat Ethereum nog wat klappen krijgt voordat het weer opstaat. Ook heeft ETH de gevolgen…