KBC Securities start met Research Coverage van ONWARD® Medical met een koopadvies en een koersdoel van EUR 10,00 per aandeel

ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medisch-technologisch bedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid bij mensen met een dwarslaesie (SCI) te herstellen, kondigde vandaag aan dat KBC Securities, onderdeel van de KBC Groep — een toonaangevende Belgische geïntegreerde bank-verzekeringsgroep — is begonnen met de research coverage van ONWARD Medical met een koopadvies en een koersdoel van EUR 10,00 per aandeel. Dit is een premie van 161% ten opzichte van de slotkoers van EUR 3,83 op 8 februari 2024.









​Het initiële rapport werd gepubliceerd op 8 februari 2024. KBC voegt zich bij drie andere banken wiens onderzoeksanalisten ONWARD Medical volgen, allen met koopadviezen en koersdoelen die aanzienlijk hoger liggen dan de huidige aandelenkoers.







