Katja Schuurman verzet zich tegen Instagram-regels en dondert haar t*p*ls online

Katja Schuurman is razend. Een aantal dagen

terug plaatste de krullenbol namelijk een tamelijk onschuldige foto waarop ze naakt aan het zwemmen was. Op het portret was niks onchristelijks te zien, want

madam had de foto zo uitgesneden dat haar feestmutsjes nét niet in beeld waren.

Toch heeft de tepelvrezende anti-bloot-brigade van Instagram de foto offline gehaald.

Nu komt Katja op bijzondere wijze in opstand tegen het regime. “Hier zie je ze wel!”

In haar Instagram Story plaatst Katja een

screenshot van de melding die ze heeft ontvangen. Daarin staat dat bepaalde inhoud van haar profiel verwijderd is, omdat haar content tegen de richtlijnen van het social media-platform in zou gaan.

Katja krabt zich nu verwoed achter de oren: want wat is er in hemelsnaam mis

met de foto die door Insta verwijderd is?

‘Mag dit wel?’

Op de zwemfoto van Katja waren haar radioknoppen niet eens in zicht, maar toch heeft het team…