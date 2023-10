Katja Schuurman gaat uit de kleren en laat zichzelf te water

Katja Schuurman voelde zich gister een beetje overmoedig. De 48-jarige stoot ging namelijk uit de kleren om een duik te nemen in koud water. Op Instagram deelt ze hoe lekker ze dit wel niet vindt. Gelukkig vindt de rest van de Nederland zo’n duikende Katja ook zalig.

Schoon wild

Omwonenden van Uitdam opgelet: vanaf nu kun je een milf in bikini spotten in de vroege ochtend. De exacte coördinaten zijn onbekend, maar vermoedelijk laat het mokkel haarzelf te water in de Gauwzee. Hartstikke leuke plas om ‘s ochtends een rondje met de hond te doen en misschien nog wat schoon wild te spotten. Denk aan de kuifeend, de brandgans, de lepelaar en de druipende Katja.

‘Het brengt je écht wat!’

“Nieuwe ontdekking voor mij: elke dag een duik in het inmiddels best koude water. Wat een positieve boost voor mijn lijf, mijn brein en mijn gemoed is dat zeg! Paar stevige ademhalingsoefeningen daarna – I 🩵 ‘Breath of Joy’ (google maar even)- en ik begin mijn…