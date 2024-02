Alles over Karel Gerlach (Leeftijd, Vermogen, Relaties)

Karel Gerlach (30) is momenteel een van de meest populaire zangers van Nederland. Met Goldband scoort hij de ene hit naar de andere, waaronder het nummer Stiekem dat hij samen met zijn huidige vriendin Maan (27) maakte. Het gaat goed met Karel Gerlach, maar wie is deze goedlachse jongen nu eigenlijk? Dit is Karel Gerlach.

Volledige naam: Karel Léon Gerlach

Geboortedatum: 16-10-1993

Geboorteplaats: Den Haag

Beroep: Zanger

Relatie met: Maan de Steenwinkel

Karel Gerlach jonge jaren

Karel Gerlach werd op 16 september 1993 geboren in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Hij is de zoon van twee ouders die beide dol zijn op muziek. Zijn moeder zong in een jazzbandje dat regelmatig bij hem thuis oefende. Karels vader was op zijn beurt heel bedreven op de piano en de viool. Hij ging dan ook vaak slapen met de muziek van zijn ouders op de achtergrond.

Karel Gerlach studeerde muziekproductie, maar deed daar lange tijd niets mee. Om rond te komen besloot hij net als zijn vader om stukadoor te worden. Dit is waar zijn carrière uiteindelijk een flinke wending zou nemen. Op de bouw ontmoette hij Milo Driessen en Boaz Kok. Samen besloten ze de muziekgroep Goldband op te richten. De naam was geïnspireerd op een merk stucgips.

Karel Gerlach de zanger van Goldband

De drie vrienden Karel, Milo en Boaz wilden een manier vinden om meer te verdienen dan dat ze deden als stukadoor. Karel Gerlach maakte een aantal beats waarop de drie vrienden samen verder improviseerden. In de boerderij van de opa en oma van Milo Driessen schreven ze hun eerste nummers. Allereerst Dun Smeren Geld Verdienen en daarna Uber Uber. Goldband is geboren.

Uber Uber is een nummer dat gaat over de Uber die je pakt na een afterparty. Het aanstekelijke nummer was redelijk populair. Maar het nummer Witte Was zorgde pas echt voor een doorbraak. Dankzij dit nummer over drugs werd de band plotseling overal uitgenodigd. Het feit dat de DJ Job Jobse het nummer Mijn Stad regelmatig draaide, maakte het succes compleet.

Het succes van Goldband is te verklaren door een aantal dingen. De jongens zien er met hun mullets, tattoos en snorretjes anders uit dan andere bands. Maar ook de muziek is anders. Milo Driessen noemt de muziek eclectische nederpop. Het heeft invloeden uit de jaren tachtig, maar ook een beetje disco en zelfs trance.

De coronacrisis voor Goldband

Goldband boekt het ene na het andere optreden wanneer we te maken krijgen met de coronacrisis. Goldband kan niet meer optreden. Toch gaan de heren niet bij de pakken neerzitten. Ze nemen de tijd om een paar nieuwe nummers op te nemen waaronder De Langste Nacht. Dit nummer gaat over een lange nacht doorhalen na corona.

Dit nummer spreekt bij heel wat jongeren tot de verbeelding en zorgt alleen maar voor nog meer populariteit van de band. Het nummer Noodgeval wordt vervolgens ook een absolute hit en Goldband staat op elk festival. Ze winnen bovendien een aantal prestigieuze muziekprijzen waaronder de Popprijs in 2023 die ze op Noorderslag in ontvangst nemen.

Goldband in opspraak

Begin 2023 kwamen er beelden naar buiten van een concert van Goldband. Hierop zou te zien zijn dat Milo Driessen op het podium cocaïne gebruikt. Veel mensen reageerden hierop geschokt. De band is namelijk vooral populair bij jonge aanhangers. Veel mensen vinden dat drugsgebruik een slechte invloed zou hebben op deze doelgroep.

Karel Gerlach vond dat de ophef een beetje overdreven was. Maar samen met de band is toch besloten om hun drank- en drugsgebruik op de bühne wat te beperken. Het is uiteindelijk toch geen goed voorbeeld voor de fans.

Karel Gerlach soloproject

Voor Karel Gerlach houdt het leven niet op bij Goldband. Volgens de populaire zanger is de muziekwereld heel onzeker, je moet dus altijd iets achter de hand houden. Zo heeft hij altijd het idee gehad dat hij altijd nog een broodjeszaak kan openen. De namen voor de broodjes heeft hij zelfs al in zijn hoofd. Maar Karel Gerlach heeft nog een ander soloproject.

Karel is al sinds vroeger gek op techno en trance. Hij is dan ook regelmatig op een hardstyle-feestje te vinden. Het was dan ook maar een kleine stap naar een eigen trance/techno plaat. Onder de naam DJ Car Keys bracht Karel een snoeihard techno-nummer uit onder het label van KI/KI.

Karel Gerlach relatie status

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Karel Gerlach al een tijdje een relatie heeft met de Nederlandse zangeres Maan de Steenwinkel. De twee kenden elkaar al een tijdje, maar er begon pas wat op te bloeien toen ze samen de studio in gingen om het nummer Stiekem te maken.

Maan van The Voice of Holland

Maan is al een paar jaar een bekende naam in de Nederlandse muziekwereld. De jonge zangeres die woonachtig is in Amsterdam deed in 2015/2016 mee aan het nu omstreden televisieprogramma The Voice of Holland. Haar prachtige stem en goede stage performance zorgden ervoor dat ze als winnaar uit de bus kwam.

Haar eerste single was Perfect World waarmee ze direct de hitparades besteeg. Ze maakte in de afgelopen jaren heel wat hits. Met de song Hij is van mij stond ze 7 weken op nummer 1 in de Single top 10. Andere bekende hits van Maan zijn Ze huilt maar ze lacht, Blijven slapen en Stiekem.

Maan en Karel Gerlach in een relatie

Tijdens de opnames van Stiekem besloten Karel Gerlach en Maan samen op date te gaan en de rest is geschiedenis. Het is voor buitenstaanders niet moeilijk om te zien hoe verliefd de twee op elkaar zijn. Als samen het nummer Stiekem ten gehore brengen spatten de vonken er vanaf. Die passie en chemie is ook de luisteraar niet ontgaan. Het nummer Stiekem was in 2022 het populairste nummer op Spotify.

Maan en Karel Gerlach stonden ook samen op de cover van de Nederlandse Vogue. Ook deze foto, waarbij ze elkaars gezicht vastpakken en lachen, spreekt boekdelen. Maan zegt dat ze verliefd werd op de manier waarop Karel Gerlach naar de wereld kijkt, maar ook op zijn glinsterende bruine ogen.

Volgens Karel is Maan zijn maatje. Ze heeft een prachtig karakter en wil altijd iedereen helpen. Het is daarnaast bijzonder dat Maan ondanks alle aandacht niet veranderd en altijd zichzelf blijft. Karel zegt dat hij smoorverliefd is op zijn vriendin.

Karel Gerlach in Men’s Health

In 2023 verscheen Karel Gerlach op de cover van Men’s Health. Wie het tijdschrift wel eens heeft gelezen weet dat je als man niet zomaar op de cover komt. Arie Boomsma, Nick Schilder, Douwe Bob en Kaj Gorgels zijn slechts een aantal van de bekende namen die Karel Gerlach voor gingen. De meeste van deze mannen moesten maanden trainen en diëten om fit genoeg te zijn voor de fotoshoot. Bij Karel Gerlach was dat niet anders.

Het zal veel mensen niet ontgaan zijn dat Karel Gerlach wel houdt van een feestje. Hij genoot volop van het Rock ‘n Rol bestaan, maar daarmee krijg je geen blokjesbuik. Gelukkig begonnen de voorbereidingen precies op het moment dat de rest van de band had besloten om een tijdje niet meer te drinken. Dit om fit te zijn voor komende concerten.

Maar niet drinken was onvoldoende om op de cover te komen. Karel besloot een personal trainer in de arm te nemen en zijn voeding aan te passen. Karel was als jonge jongen overigens al heel sportief. Zo speelde hij voetbal, stond hij regelmatig op de tennisbaan en hield van zwemmen. Maar dat is iets anders dan trainen voor de cover van Men’s Health.

Daar kwam bij dat Karel Gerlach zijn voedingsschema moest aanpassen. Dus geen Turkse pizza’s meer van zijn favoriete bakker aan de Prins Hendrikstraat in Den Haag. Karel was overigens zeer trots op het resultaat, net als zijn vriendin Maan de Steenwinkel.

Karel Gerlachs vermogen

We moeten het toch even hebben over het vermogen van Karel Gerlach. Ondanks dat veel mensen het er niet over willen hebben zijn anderen er wel nieuwsgierig naar. Ook over het vermogen van Karel Gerlach is weinig bekend. We weten dat het goed gaat met Karel en zijn band Goldband, maar hoeveel hij verdient, is niet exact duidelijk.

Bij het maken van een schatting van het vermogen van Karel Gerlach moeten we er rekening mee houden dat hij tot 2019 nog stukadoor was. Hiermee verdiende hij waarschijnlijk geen extreem grote bedragen.

Karel begon dus pas vermogen op te bouwen toen Goldband een beetje populair begon te worden. En al snel stopten de inkomsten voor een groot deel vanwege de coronapandemie. Dat betekent dat Karel Gerlach nog geen vier jaar de tijd heeft gehad om zijn vermogen op te bouwen.

Karel Gerlach verdient zijn inkomen onder andere door concerten en de verkoop van muziek. Daarnaast zal hij ongetwijfeld een riante vergoeding hebben gekregen voor de cover van Men’s Health en die van Vogue samen met Maan. Het geschat vermogen van Karel Gerlach ligt tussen € 250.000 en € 500.000. Voorlopig is Maan dus degene in de relatie met het hoogste vermogen. Het geschat vermogen van Maan is € 1,5 miljoen.

Veelgestelde vragen over Karel Gerlach

Karel Gerlach is een interessante persoonlijkheid met een boeiende carrière en passievol liefdesleven. Het is dan ook niet zo gek dat jullie een paar vragen hebben. We proberen ze hier zo goed mogelijk te beantwoorden.

Wie is Karel Gerlach?

Karel Gerlach is de zanger van de Haagse band Goldband. De band werd in 2019 opgericht door drie vrienden die elkaar kenden van hun werk als stukadoor. Ze braken al snel door met nummers als Noodgeval, De Langste Nacht en Stiekem, die hij samen met zijn vriendin Maan opnam.

Wat is de leeftijd van Karel Gerlach?

Karel Gerlach werd op 16 oktober 1993 geboren in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. De leeftijd van Karel Gerlach is nu 30.

Heeft Karel Gerlach een relatie?

Karel Gerlach heeft sinds een tijdje een relatie met de Nederlandse zangeres Maan. De vonk sloeg over tijdens de opnames van het nummer Stiekem. Ze zijn allebei tot over hun oren verliefd en laten dat maar wat graag aan de buitenwereld zien. Bij gezamenlijke optredens spatten de vlammen er vanaf.

Is Karel Gerlachs vriendin Maan?

Ja, Karel Gerlachs vriendin is Maan. De twee leerden elkaar kennen tijdens opnames van het nummer Stiekem. Niet veel later brachten ze naar buiten dat ze een relatie hadden en heel verliefd zijn. De twee treden regelmatig samen op.

Wat is het vermogen van Karel Gerlach?

Het is niet met zekerheid te zeggen wat het vermogen van Karel Gerlach is. Als we een voorzichtige schatting maken schatten we het vermogen van Karel Gerlach tussen € 250.000 en € 500.000.