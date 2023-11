kantoorverhuurder WeWork wil uitstel van betaling aanvragen

Leestijd: < 1 minuut

WeWork, de bekende Amerikaanse kantoorverhuurder, staat op het punt om uitstel van betaling aan te vragen, volgens bronnen van The Wall Street Journal. Dit komt na een turbulente periode voor het bedrijf dat ooit door investeerders op 47 miljard dollar werd gewaardeerd.

Financiële strubbelingen

WeWork heeft al langer te maken met financiële uitdagingen en het bedrijf gaf in augustus zelf al aan te twijfelen over het voortbestaan. De coronapandemie heeft de situatie verergerd, met leegstaande kantoren en moeilijkheden om deze weer gevuld te krijgen. Een recente mislukte rentebetaling aan obligatiehouders heeft de situatie verder op scherp gezet. Hoewel er een korte verlenging is afgesproken met de obligatiehouders, kan een niet-nakoming van de betaling leiden tot een officiële wanbetaling.

Een mogelijke oplossing voor het bedrijf is de Chapter 11-procedure in de VS, waarmee bedrijven kunnen blijven opereren terwijl ze aan een herstructurering…