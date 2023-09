Kansen en risico’s van beleggen in tijden van hoge inflatie

Tijdens deze masterclass op de BeleggersFair op 10 november zoomen we samen met het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank in op alle beleggingskansen en -risico’s in deze periode van hoge inflatie.

De historisch hoge inflatie heeft niet alleen invloed op uw portemonnee, maar ook op uw beleggingen. Tijdens deze masterclass geeft Michel Engbers, Directeur Vermogensbeheer van het Investment Office van Nationale-Nederlanden Bank, zijn visie op alle kansen en risico’s. Na een korte terugblik op 2023 volgt een uitgebreid vooruitzicht op de nabije toekomst.

Spreker

Michel Engbers

Directeur Vermogensbeheer bij Nationale-Nederlanden Bank

Michel Engbers is sinds 2013 Directeur Vermogensbeheer bij Nationale-Nederlanden Bank. Zijn vorige functies waren: