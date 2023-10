Kan VeChain de magische grens van $1 doorbreken?

2023 is tot nu toe een tam jaar geweest voor VeChain (VET). Ondanks een bescheiden stijging van 5,7% sinds het begin van het jaar, ligt de waarde nog steeds 94% onder zijn all-time high. Ter vergelijking: Bitcoin (BTC) heeft in dezelfde tijdspanne een indrukwekkende groei van 60% doorgemaakt. Toch lijkt het marktsentiment voor VeChain aan het verbeteren, wat nieuwe kansen kan bieden. Is het mogelijk voor VeChain om de mijlpaal van $1 te bereiken?

VeChain blijft doorontwikkelen

Na een jaarlijkse piek van $0.0317 op 21 februari 2023, heeft de VET koers een daling ingezet, een trend die we bij vele altcoins terugzien. Desondanks staat de koers momenteel op $0.167. Ondanks deze marktontwikkelingen blijft VeChain vooruitstrevend.

Onlangs is VeChain een samenwerking aangegaan met Boston Consulting Group (BCG) voor de introductie van de ‘Blockchain Biosphere’. Dit…