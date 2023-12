Kan Peter Gillis deze enorme schuld aan varkensslachter betalen of wordt dit zijn ondergang?

Het gaat echt om tientallen miljoenen euro’s waar Gillis ook nog eens persoonlijk garant voor staat en waar zijn vakantiepark Prinsenmeer in Asten onderpand van is!!

Echt leuke kerstdagen zal Massa is Kassa vriend Peter Gillis dit jaar niet hebben. Zeker niet nu zijn imperium wankelt. Zijn belangrijkste vakantiepark Prinsenmeer in Asten is al gesloten en daar verdiende Peter het meeste geld.

MILJOENENLENING PETER GILLIS

En laat Prinsenmeer nu onderpand zijn van een miljoenenlening die Peter is aangegaan. Hij heeft ooit 19 miljoen euro geleend van een van de rijkste vleeshouwers van Nederland, namelijk de varkensslachter Marc van Rooi.

En Gillis heeft voor deze lening drie vakantieparken in onderpand moeten waaronder Prinsenmeer in Asten. En dat is nog niet alles. Ook roerende zaken heeft Peter verpand, samen met de huurinkomsten en pachtgelden van de drie vakantieparken.

PERSOONLIJKE GARANTIE PETER GILLIS

Daarnaast staat Gillis ook…