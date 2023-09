‘Kan niet om hem heen’ – Voetbal International

Dit wordt het seizoen van Darwin Núñez. Althans, dat is de voorspelling van Virgil van Dijk. De aanvoerder van Liverpool verwacht veel van zijn ploeggenoot.

Vorig jaar werd de Uruguayaan voor een recordbedrag overgenomen van Benfica. Zijn debuutseizoen was echter moeizaam, hoewel Núñez nog tot vijftien doelpunten kwam. Na jaren van sportieve successen miste Liverpool een ticket voor de Champions League en pakte het geen prijzen. De spits werd veelvuldig bekritiseerd, maar is dit jaar voortvarend begonnen.

Twee basisplaatsen kreeg Núñez tot dusverre van manager Jürgen Klopp. Hij kwam tot drie doelpunten, waarbij hij zijn ploeg als invaller redde op bezoek bij Newcastle United (1-2). Van Dijk is overtuigd geraakt van de spits. ‘Je kan er niet meer omheen, want iedereen ziet de potentie en kwaliteiten die hij heeft nu. Darwin is echt heel belangrijk voor ons’, sprak de captain tegenover de Daily…