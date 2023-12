Kan ik pensioen opbouwen met een 0 uren contract?

Leestijd: 2 minuten

Lekker snel en veel geld verdienen met crypto of zuinig leven en vooral veel sparen om zo snel mogelijk te kunnen stoppen met werken. Vooral het stukje stoppen met werken klinkt voor velen onderons waarschijnlijk best goed, maar wat weet jij over het ‘good old’ pensioen? En wat nu als je een 0 uren contract hebt, hoe zit het dan met pensioen opbouwen?

Wat is een 0 uren contract?

Ten eerste, wat is nu een 0 uren contract. Spreek je met je werkgever af dat je een nulurencontract krijgt dan betekent dit niet zoals de naam misschien doet denken dat je niet hoeft te werken. Met dit type contract werk je alleen de uren die jouw werkgever jou oproept. Dit moet dan wel minimaal 4 dagen van tevoren anders ben je niet verplicht om te komen. Qua salaris heb je ook gewoon recht op het minimumloon of cao-loon, wanneer van toepassing, en op basis van het aantal gewerkte uren krijg je ook gewoon vakantiedagen en vakantiegeld op basis van je loon.

Bouw…