Kan ik een Bitcoin ETF kopen in Nederland?

Na ruim twee jaar wachten heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eindelijk de eerste spot-ETF’s (Exchange Traded Funds) op Bitcoin goedgekeurd. De Amerikaanse toezichthouder valideerde de aanvragen van 21Shares, ARK Invest, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Valkyrie, BlackRock, Grayscale, Bitwise, Hashdex en Franklin Templeton.

“De goedkeuring van fysieke ETF’s op de spotprijs van Bitcoin vormt ongetwijfeld een historische mijlpaal voor de digitale activasector”, zegt Luciano Serra, Country Manager Italië van Boerse Stuttgart Digital, in een notitie. “Dit besluit zal niet alleen een wetgevende impact hebben, maar ook de legitimiteit van digitale activa versterken en bevestigen, waardoor de mogelijke investeringen door institutionele beleggers in de sector aanzienlijk zullen worden uitgebreid. De goedkeuring vertegenwoordigt ook een nieuwe en beslissende stap in de richting van de volwassenheidsfase van Bitcoin en cryptovaluta en zal ook…

Lees verder bij www.morningstar.nl