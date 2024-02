Kan Ethereum in 2030 een koers van 10.000 dollar bereiken?

Als we de analisten van BEINCRYPTO mogen geloven, dan is de verwachting dat Ethereum in 2030 een koers van 10.000 dollar zal aantikken. Vooral omdat de munt dominant is (en volgens de analisten van BEINCRYPTO blijft) binnen de DeFi-sector.

Ook kan een potentiële lancering van een Spot Ethereum ETF voor een boost van de koers zorgen, zo stellen zij.

Ethereum domineert DeFi

De stijging van 500 procent die Ethereum moet doormaken de komende zes jaar, hangt volgens de analisten van BEINCRYPTO aan een aantal voorwaarden.

Het is volgens hen uiterst belangrijk dat de munt zijn marktdominantie binnen de DeFi-sector kan vasthouden. Rivalen als Solana maken immers ook stappen binnen deze tak van sport.

Ondanks dat domineert Ethereum nog altijd 56,34 procent van deze markt en blijft het de grote baas onder de smart contract platforms.

Als we kijken naar het vermogen dat in alle smart contract blockchains zit, mogen spelers als Solana, Polygon en Avalanche de…