kan Erik ten Hag de bekerfinale op Wembley al ruiken?

Manchester United, de club van coach Erik ten Hag, kan zich na de overwinning op aartsrivaal Liverpool (4-3) opmaken voor de halve finale van de FA Cup op Wembley. Ook de tegenstander van The Red Devils is al bekendgemaakt. Direct na de laatste kwartfinale werd er geloot voor de halve finales. Manchester United neemt het op tegen Coventry City.

Met deze loting heeft Ten Hag niks te klagen, want Coventry speelt in de Championship, en staat daar op de achtste plek. De andere halve finale gaat tussen Manchester City en Chelsea. Beide halve finales worden afgewerkt op de heilige grasmat van Wembley, waar vanzelfsprekend, net als elk jaar, ook de finale gehouden wordt.



Vorig jaar werd de finale gespeeld tussen Manchester City en Manchester United, waarin de ploeg aan de oostkant van de Engelse stad, in het blauw en wit, de beker uiteindelijk in ontvangst mocht nemen. Er is dus best een grote kans dat de finale dit jaar wéér tussen deze twee…