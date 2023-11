Kan Dogecoin (DOGE) De Groeitrend Voortzetten? Marktmaker Deelt Zijn Prijsvoorspelling

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

In een verrassende wending is een slapende Dogecoin (DOGE) portemonnee, die sinds 2014 inactief was, weer tot leven gekomen en heeft een verbazingwekkende 5,4 miljoen Dogecoin (DOGE) overgedragen, met een waarde van ongeveer $372,461 ten tijde van de transactie. Deze onverwachte beweging heeft niet alleen de interesse van crypto-enthousiastelingen gewekt, maar ook een aanzienlijke prijsbeweging voor de op memes geïnspireerde cryptocurrency veroorzaakt.

Het ontwaken van deze Dogecoin (DOGE) “walvis” werd het eerst opgemerkt door blockchainanalisten die drie afzonderlijke transacties observeerden op 28 en 29 oktober. De plotselinge activiteit van een lang slapende portemonnee heeft geleid tot een golf van…