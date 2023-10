Kan de XRP koers in oktober naar 1 dollar stijgen?

Ripple behaalde deze week opnieuw een gigantische overwinning in de rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De rechter van dienst, Analisa Torres, wees het tussentijdse beroep van de SEC tegen haar eerdere uitspraak af; waarmee de overwinning van Ripple in deze zaak weer een stukje veiliger lijkt.

Hiermee behaalt Ripple zijn tweede overwinning in drie maanden tegen de SEC en dat lijkt goed voor de XRP koers.

Kleine opleving

Deze week schoot de koers van XRP als gevolg van de nieuwe overwinning in de rechtszaak tegen de SEC al een stuk omhoog, maar volgens sommige analisten is dat pas het begin. Als er een definitieve overwinning komt voor Ripple, dan kan dat de koers van XRP een gigantische boost geven.

Het kan echter nog lang duren voordat die definitieve overwinning er is. Volgens adovcaat Fred Rispoli kan het nog weleens tot…