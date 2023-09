Kan ASML dalen tot beneden 500 euro?

Het aandeel ASML Holding NV (ASML) eindigde iets lager op 575 euro, wat neerkomt op een daling van 0,4%.

Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel daalde. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk, meent Investtech.

ASML beweegt rond een steun. We geven het aandeel het voordeel van de twijfel, maar de koers kan dalen tot beneden de 500 als de steun van 570-580 in de komende dagen niet sterk genoeg is. Zet een rode vlag bij de 570 euro.

