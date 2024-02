Kan Adyen doorschieten? – CashCow.nl

ADYEN N.V. EO-,01 (ADYEN) ontwikkelde zich positief en steeg 2.0% naar een slotstand van 1508 euro.

Investtech: ‘Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds augustus 2023. De afgelopen maand is het aandeel 31.6% gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft marginaal de weerstand rond 1470 euro verbroken en een verdere stijging is waarschijnlijk.’

Op basis van de principes van Elliott Wave/Fibonacci zou de koers van Adyen kunnen stijgen tot rond de 2.000 euro nadat de weerstand van 1.300 is doorbroken.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!