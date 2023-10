Kampioenschappen beslist, daarachter spannende strijd

Na de sprintrace was Max Verstappen al wereldkampioen, maar om de dominantie nog wat kracht bij te zetten won hij ook nog maar eens de Grand Prix van Qatar. Het weekend voor teamgenoot Sergio Perez is minder lekker verlopen, al mag de Mexicaan van geluk spreken dat Lewis Hamilton in de Grand Prix al na één ronde in het grind stond. Wel keert ook Aston Martin-coureur Fernando Alonso terug in de strijd om de tweede plek. Voor Lando Norris lonkt met zijn derde plek ook nog eens de top-vijf, want Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz liggen binnen schootsafstand.

Bij de constructeurs was de strijd al beslist. Red Bull Racing reisde met de titel onder de arm af naar Qatar en vergrootte die voorsprong nog maar eens. McLaren heeft in Qatar ook uitstekende zaken gedaan, want zij naderen Aston Martin op elf punten. Met hun huidige vorm is het niet een kwestie van of, maar wanneer McLaren voorbij steekt. Ook Mercedes heeft een goede beurt…