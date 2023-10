Kabinet komt met duidelijkere regels voor zzp’ers

Leestijd: 2 minuten

Het overheidsbestuur wil duidelijker in de wetgeving vastleggen onder welke omstandigheden werk kan worden uitgevoerd door een zzp’er en wanneer iemand daarvoor als werknemer moet worden aangenomen. Een belangrijke factor hierin is of de werkende directe aansturing krijgt van de opdrachtgever en of het gaat om structureel werk dat een vaste plaats binnen de organisatie inneemt.

Voor de uitwerking van het wetsvoorstel, dat afgelopen vrijdag voor consultatie is vrijgegeven, heeft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat er uitgebreid naar eerdere rechtspraak is gekeken. Hierbij is bekeken hoe in het verleden door rechters is geoordeeld in diverse situaties en welke afwegingen toen zijn gemaakt.

Om vast te stellen of een taak door een zzp’er kan worden uitgevoerd, moet volgens Van Gennip eerst worden gekeken naar de aansturing van het werk. Ze vraagt: “Heb je daar volledige vrijheid in of word je geleid door een…