Alles Over Juultje Tieleman (Leeftijd, Vriend, Lengte, Relatie)

Toen Gio Latooy een paar jaar geleden een nieuwe vriendin kreeg zaten mensen op het puntje van hun stoel. Iedereen wilde weten wie die mooie blonde dame was. Dat was Juultje Tieleman, een naam waar je ondertussen niet meer omheen kunt.

De relatie tussen Gio Latooy en Juultje Tieleman hield niet stand, maar de aandacht voor Juultje werd er niet minder door. Juultje Tieleman begon te vloggen en postte regelmatig op Instagram. Dit heeft haar een grote schare volgers opgeleverd. Dit is vlogger en influencer Juultje Tieleman.

Volledige naam: Juultje Tieleman

Leeftijd van Juultje Tieleman: 24 jaar

Geboorteplaats: Dirksland in Zuid-Holland

Beroep: Vlogger, model en influencer

Relatiestatus: Single

Wie is Juultje Tieleman?

Juultje Tieleman werd op 7 juli 1999 geboren in het plaatsje Dirksland in Zuid-Holland. De mooie blondine groeide hier ook op en studeerde in Rotterdam aan het Grafisch Lyceum. Tijdens haar opleiding begon ze met het posten van berichten op Instagram. Ze was toen 15 jaar oud.

Twee jaar later ontmoette Juultje Tieleman Gio Latooy. Gio was op dat moment al een tijdje bekend op YouTube en bereikte in dezelfde periode 1 miljoen volgers op het kanaal. Deze rasechte Rotterdammer werd bekend dankzij zijn gamevideo’s. Maar uiteindelijk brak hij echt door met filmpjes over het dagelijks leven.

Vanaf 2016 zag je in de video’s ook regelmatig Juultje Tieleman voorbij komen. Dit zorgde ervoor dat mensen ook haar social media kanalen gingen liken. Het zorgde er in korte tijd voor dat Juultje Tieleman razend populair werd. Momenteel heeft ze op Instagram 1 miljoen volgers en ook op de andere kanalen heeft ze een flinke aanhang.

Instagram – juultjetieleman – 1 miljoen volgers

YouTube – @JuultjeTieleman – 172.000 abonnees

TikTok – @JuultjeTielemanofficial – 314.000 volgers

Pinterest – juultjetieleman – 2,4 miljoen volgers

Juultje Tieleman op tv

Nu Juultje Tieleman zo populair is geworden is het onvermijdelijk dat ze ook uitgenodigd wordt voor tv-programma’s. In 2022 deed ze bijvoorbeeld mee aan het survival-programma Expeditie Robinson. Ondanks haar inzet en strijdlust viel Juultje Tieleman als zesde af en behaalde slechts de 16e plek. Ze bracht in totaal 16 dagen op het eiland door.

Juultje Tieleman liet zich ook volgen voor de documentaire Ik Ben Influencer. In deze documentaire van Videoland krijgt de kijker een blik in het leven van een influencer. Wie dacht dat influencers altijd een glamoureus leven leidde hebben het mis. De documentaire laat goed zien wat er daadwerkelijk achter de schermen gebeurt.

Juultje Tielemans acteerdebuut

Juultje Tieleman maakt om de paar dagen een video, ze heeft dan ook genoeg ervaring op het scherm. Het was dan ook wachten totdat ze een keer zou gaan acteren. En dat is nu gelukt. Ze speelt een bijrol in de film Verliefd op Bali die een tijdje geleden werd uitgebracht in de bioscoop. In de film speelt ze een influencer, een rol die voor haar gemaakt lijkt te zijn.

Samenwerkingen met bekende merken

Dat Juultje Tieleman populair is kunnen we niet negeren. En als je ziet met wie ze allemaal samenwerkt hebben de merken ook door hoe populair ze is. Op haar socials zie je regelmatig foto’s voorbijkomen waarin ze kleding van een bepaald merkt showt.

Een van de meest gewaagde samenwerkingen is die met Hunkemöller. Voor het lingeriemerk post Juultje regelmatig foto’s in een mooi lingeriesetje. Juultje ziet er fantastisch uit, maar we kunnen ons voorstellen dat het toch best spannend is. Andere merken waar ze mee samenwerkt zijn BOSS, LOAVIES, Zalando, Diesel en Tommy Hilfiger.

Juultje Tieleman helpt goede doelen

Juultje Tieleman gebruikt haar populariteit ook om een aantal goede doelen onder de aandacht te brengen. Zo leende Juultje Tieleman eerder haar Instagram-account uit aan Verhuisdieren. Dit is een organisatie die ervoor zorgt dat huisdieren die een nieuw thuis nodig hebben niet naar het asiel hoeven.

Ze bemiddelen tussen de huidige eigenaren en nieuwe baasjes. Juultje meldde zichzelf spontaan aan bij de stichting omdat ze zelf gek is op honden en graag een handje wilde helpen.

Juultje is sinds 2021 ook ambassadeur van Stichting Free a Girl. Deze stichting werd in 2008 opgericht door een groep gepassioneerde mensen. Arjan Erkel en Yolanthe Cabau behoren ook tot die groep. Het doel van de stichting is om meisjes over de hele wereld te bevrijden uit prostitutie.

Financieel succes

Het succes van Juultje Tieleman vertaalt zich niet alleen naar meer volgers. Het heeft haar zeker geen windeieren gelegd. Juultje trakteert zichzelf dan ook regelmatig op een mooie vakantie in een ver oord. Drie jaar geleden heeft ze zichzelf ook een prachtig appartement aan de Nieuwe Maas in Rotterdam cadeau gedaan.

Als je de woonkamer binnenloopt word je getrakteerd op een prachtig panoramisch uitzicht over de Nieuwe Maas en Rotterdam. De woonkamer heeft een volledige glazen pui. Een ander interessant detail is dat ze een dubbele regendouche heeft. Ideaal voor als je met zijn tweetjes wil douchen.

Nieuwe Range Rover

Dat Juultje Tieleman niet op zwart zaad zit blijkt ook wel uit de mooie SUV die ze voor de deur heeft staan. Juultje was altijd al een fan van Range Rover. Een paar jaar geleden kocht ze haar eerste zwarte Range Rover. Die gaf ze vervolgens de naam ‘Anja’.

Afgelopen jaar moest ‘Anja’ echter plaatsmaken voor een nieuw model. De Range Rover Evoque. Interessant is niet alleen dat deze auto 213 km per uur kan rijden, ook het prijskaartje is interessant. De auto kost naar verluidt € 77.000. We weten overigens nog niet wat de bijnaam van de nieuwe auto is.

Juultje Tieleman relatiestatus

Juultje Tieleman had tot een tijdje geleden een relatie met Koen van Heest. Sinds de twee uit elkaar zijn zit iedereen te wachten op signalen dat Juultje Tieleman weer een relatie heeft. Ze is nog niet met een nieuwe vlam gespot, maar er gaan wel hier en daar geruchten.

Heeft Juultje Tieleman een relatie met Gavin Casalegno?

Als je Juultje Tieleman volgt op Instagram is het je misschien al opgevallen dat Juultje regelmatig contact heeft met Gavin Casalegno. Deze Amerikaanse acteur speelt de rol van Jeremiah in The Summer I Turned Pretty, een serie op Prime video.

Wat opvalt is dat Juultje regelmatig reageert op posts van Gavin Casalegno en andersom. Het gaat hierbij niet alleen om likes, maar zelfs het versturen van hartjes. We weten natuurlijk niet of de twee buiten Instagram ook contact met elkaar hebben. Maar wij zien dit internationale powerkoppel wel zitten.

De ex-vriend van Juultje Tieleman

Juultje Tieleman heeft in het verleden meerdere vriendjes gehad. Toen ze doorbrak op social media had ze een relatie met Gio Latooy. Daarna had ze een korte relatie met de YouTuber Don de Jong. Die relatie was echter maar een kort leven bestand.

Tot voor kort had Juultje Tieleman een relatie met Koen van Heest. Koen is een YouTuber en muzikant met roots in Haarlem. Je kent hem misschien wel van het nummer Geen Cartier. Dit nummer had binnen een week meer dan een miljoen streams op Spotify.

Daarnaast maakt hij samen met een groep vrienden video’s onder de naam Bankzitters. Dit populaire YouTubekanaal heeft momenteel 911.000 abonnees. Ze plaatsen twee keer per week een video die kan variëren tussen een muziekvideo, een drinkwedstrijd en alles ertussenin.

Breuk Juultje Tieleman en Koen van Heest

In augustus van 2023 besloten Koen en Juultje een punt te zetten achter hun relatie. Hierover plaatsen ze een mooi bericht op Instagram. Ze zeggen dat ze nog steeds veel van elkaar houden, maar hun drukke levens zijn moeilijk te combineren. Beide hebben uiteenlopende ideeën over de toekomst en dat gaat niet meer samen. Ze kijken met veel liefde terug op de relatie.

Veel gestelde vragen over Juultje Tieleman

Jullie hebben ons overspoeld met vragen over Juultje Tieleman. Dit zijn de meest gestelde vragen met de antwoorden.

Wat is de leeftijd van Juultje Tieleman?

De leeftijd van Juultje Tieleman is 24 jaar.

Wie is de ex-vriend van Juultje Tieleman?

Juultje Tieleman heeft meerdere ex-vriendjes. Het is toevallig dat eigenlijk al die vriendjes bekende YouTubers zijn. In 2016 kreeg ze een relatie met Gio Latooy. Die relatie duurde twee jaar. Daarna kreeg ze verkering met Don de Jong. Die verkering ging alweer snel over. Niet zo lang geleden verbrak Juultje haar relatie met Koen van Hees van de Bankzitters.

Wat is de lengte van Juultje Tieleman?

De lengte van Juultje Tieleman is 1,77 meter. Dat is een stuk groter dan de gemiddelde lengte van de Nederlandse vrouw, die is namelijk 1,70 m.

Met wie heeft Juultje Tieleman een relatie?

Juultje Tieleman had tot voor kort een relatie met Koen van Hees. In juli 2023 maakten de twee bekent dat ze uit elkaar waren. Sindsdien is Juultje Tieleman vrijgezel.